ANÁLISE-Queda do preço do petróleo desafia Petrobras em momento de alta na produção

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O cenário de preços baixos do petróleo em um momento em que a Petrobras começa a entregar o aumento de produção tão prometido é um desafio adicional para a petroleira, que tem no fluxo de caixa a principal fonte de recursos para fazer frente aos seus investimentos bilionários, segundo especialistas.

O preço do petróleo de referência global, o Brent, fechou em queda de 1 por cento nesta sexta-feira, a 97,11 dólares por barril, perto da mínima de dois anos de 96,72 dólares registrada na véspera, pressionado pelo excesso de oferta internacional da commodity e por uma demanda global menor que a projetada.

Um preço mais baixo que o esperado poderia resultar em uma receita menor do que a projetada nas exportações da Petrobras, embora um dólar mais forte possa atenuar essa situação. O valor atual do Brent está quase 10 dólares abaixo do que a Petrobras considera como premissa para a financiabilidade de seu plano de investimento em 2014 (105 dólares o barril).