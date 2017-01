Governo avalia reduzir meta de superávit primário deste ano, indica secretário do Tesouro

Perguntado se descartaria a possibilidade de um novo ajuste na meta fiscal, o secretário respondeu: "A 10 dias do relatório, estamos justamente na fase em que não me cabe colocar uma opinião porque o governo está discutindo e, quando chegar à conclusão, vamos informar do jeito usual, que é o relatório", disse ele, referindo-se ao Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.

O próximo relatório bimestral de receitas e despesas, segundo o secretário, será divulgado no próximo dia 22. O seguinte sairá apenas após as eleições presidenciais de outubro.

A meta cheia de superávit primário em 2014 era de 167,4 bilhões, ou cerca de 3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), anunciada na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Posteriormente, na divulgação da proposta do Orçamento, o alvo foi ajustado para 109,4 bilhões de reais, o equivalente a 2,1 por cento do PIB, com o governo anunciando que faria abatimentos previstos em lei.