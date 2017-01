MPF denuncia Eike Batista por crimes contra o mercado e pede bloqueio de bens

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ) denunciou o empresário Eike Batista por manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada, crimes que podem condená-lo a até 13 anos de reclusão.

O MPF pediu o bloqueio de todos os ativos financeiros de Eike no Brasil assim como de imóveis, carros, barcos e aeronaves no valor total de até 1,5 bilhão de reais para futura indenização dos prejuízos, segundo comunicado da assessoria de imprensa do MPF enviado neste sábado.