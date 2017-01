Aécio diz que Brasil vive "um susto por semana" com denúncias de corrupção

(Reuters) - O Brasil vive "um susto por semana" por causa das denúncias de corrupção que vêm atingindo a Petrobras, disse neste sábado o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, durante evento de campanha em Belo Horizonte.

Aécio disse que, por conta das denúncias de irregularidades, a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, perdeu a "moral" para governar, e avaliou que a candidata do PSB, Marina Silva, não conseguiu adquirir as condições para governar o Brasil.

Informações vazadas recentemente à imprensa a partir de depoimentos do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa à Polícia Federal, mediante delação premiada, indicaram um suposto esquema de repasse de recursos a políticos e partidos da base aliada.

"O Brasil não merece viver com sustos como esses. Nós temos que resgatar o padrão ético na Presidência da República", disparou o tucano.

"O Brasil é um susto por semana. É uma notícia por semana ... A presidente da República perdeu as condições de governabilidade e a candidata Marina não adquiriu essas condições. Governar é muito mais do que ter boas intenções, até porque todos nós as temos."