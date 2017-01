Marina pede "trégua na campanha" em homenagem a Campos e critica juros altos

(Reuters) - No dia em que se completa um mês da morte do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos em um acidente aéreo, a candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, que assumiu a cabeça de chapa após a tragédia, pediu "um dia de trégua" na campanha eleitoral em homenagem a ele, ao mesmo tempo que criticou a política de juros do atual governo.