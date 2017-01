Venezuela prende 64 por protestos contra Maduro, diz grupo de direitos humanos

CARACAS (Reuters) - As forças de segurança venezuelanas detiveram 64 pessoas durante manifestações contra o governo do presidente Nicolás Maduro na capital Caracas, bem como na cidade de Barquisimeto, afirmou um grupo de direitos humanos neste sábado.

As detenções foram feitas na sexta-feira, quando os manifestantes, a maior parte deles estudantes, organizaram protestos para coincidir com os sete meses desde 12 de fevereiro, quando teve início uma grande onda de manifestações no país.