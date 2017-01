Chinesa Sinopec vende fatia de US$17,5 bi em unidade de varejo para investidores

A venda, a maior privatização do país desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder, vem com o governo da China buscando reestruturar suas empresas estatais, trazendo capital privado e expertise.

O acordo vai aumentar o valor do negócio de baixa margem de lucro, fortalecer as finanças do grupo e reforçar a capacidade de investimento em exploração e produção.