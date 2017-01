Dilma diz que ida de ex-diretor da Petrobras à CPI não preocupa

"Eu acho que esse é o tipo da decisão que o Executivo não tem de se meter. Se for decidido que ele vai, ele deve ir. Se for decidido que ele não vai, ele não deve ir. Nós não temos nenhuma expectativa ou preocupação em relação a isso", disse a jornalistas em entrevista no Palácio da Alvorada, ao ser perguntada se concordava com a ida do ex-diretor à CPI do Congresso.