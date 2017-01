Próxima rodada de petróleo será no 1º semestre de 2015, diz MME

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo brasileiro realizará a décima terceira rodada de licitações de áreas exploratórias de petróleo no primeiro semestre de 2015, disse nesta segunda-feira uma autoridade envolvida no processo de definição das áreas.

"Teremos no primeiro semestre do próximo ano nossa 13ª rodada de licitações", afirmou o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antonio Martins Almeida, ressaltando que a presidente Dilma Rousseff o autorizou a repassar a informação.