Aécio diz que país não precisa de um PT "de roupa nova"

"É cada vez mais claro... de que para tirar o PT do governo é preciso colocar algo melhor no lugar, e não um PT renovado, não um PT de roupa nova", disse Aécio a jornalistas em Linhares, no Espírito Santo, onde cumpre agenda de campanha.

"Não vamos substituir o governo do PT por um outro tipo PT, até porque 80 por cento da trajetória da candidata Marina foi feita dentro do PT e, provavelmente, será uma parcela importante do PT, se ela vencer as eleições, com quem ela vai governar", afirmou, explorando semelhanças entre as duas adversárias, posicionadas à sua frente nas pesquisas eleitorais recentes.