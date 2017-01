Dólar sobe 0,38% ante real por temor de juros mais altos nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta ante o real nesta segunda-feira, com investidores se antecipando à possibilidade de que o Federal Reserve, banco central dos EUA, sinalize nesta semana que os juros norte-americano podem subir mais cedo do que o esperado.

A divisa norte-americana se valorizou ante a maioria das moedas mundiais. No Brasil, chegou a ser negociada acima de 2,35 reais durante a sessão, mas não se sustentou acima deste patamar. Investidores trabalham com a possibilidade de o Banco Central brasileiro aumentar a atuação no mercado de câmbio para conter a volatilidade do dólar, que na sexta-feira fechou com a maior alta em quase 10 meses.