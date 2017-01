Marina se diz preocupada com manutenção de programa de Dilma

SÃO PAULO (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, disse nesta segunda-feira estar preocupada com a declaração da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, de que seu programa de governo é o período em que ela esteve na Presidência.

Indagada sobre quando lançará o programa de governo para um eventual segundo mandato, Dilma e dirigentes petistas têm dito que o programa será aquele realizado nos últimos 12 anos em que os petistas estiveram à frente do governo federal.

"Eu fico preocupada porque os juros estão altos, a inflação está subindo e o crescimento do país é pífio. Eu fico muito preocupada que seja a mesma coisa", disse Marina durante encontro com integrantes do setor cultural na zona oeste de São Paulo.