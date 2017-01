Dilma ressalta importância do pré-sal para melhorar educação do país

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição, voltou a bater na tecla da importância do pré-sal para gerar recursos para melhorar a educação do país, seguindo na estratégia de tentar minar sua adversária Marina Silva (PSB) sobre o tema.

Ao participar de evento no Rio de Janeiro, Estado grandemente beneficiado pela exploração do petróleo, a presidente destacou a aprovação da destinação dos royalties do pré-sal para saúde e educação.

"Não tem uma nação desenvolvida que tenha se desenvolvido sem educação em tempo integral, em dois turnos", disse, acrescentando que é preciso fazer uma reforma do currículo escolar no Brasil. "De onde sai esse dinheiro? Sai do pré-sal, essa riqueza é imensa."

Dilma tem insistido na defesa da exploração do pré-sal conforme sua principal adversária na disputa eleitoral passou a ser questionada sobre como faria isso caso seja eleita, já que seu programa de governo praticamente não menciona o tema.

Ainda no campo do petróleo, a presidente rebateu declarações de Marina sobre a corrupção na Petrobras. Em sabatina do jornal O Globo, na semana passada, a candidata do PSB se referiu ao PT como "um partido que coloca por 12 anos um diretor para assaltar os cofres da Petrobras".

Reportagens veiculadas recentemente na mídia, com base em vazamentos de depoimentos do ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa, falam de um suposto esquema de propinas envolvendo políticos e partidos da base governista.

"Lamento o que falou a outra candidata, até porque, dos 12 anos aos quais ela se refere, oito ela estava num governo que é o meu e o resto dos anos ela estava no Senado", disse Dilma. "Eu acho que aquilo é uma fala que não é uma fala de muito alto nível."

A presidente aproveitou para provocar Marina em outra frente. "Eu não acredito num governo dos bons... acredito num governo com legitimidade do voto popular."