Parceria de Boeing e Lockheed se aliará com Bezos para propulsor de foguete, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - Uma joint venture da Boeing e da Lockheed Martin planeja anunciar na quarta-feira que se aliará à Blue Origin, companhia administrada por Jeff Bezos, fundador da Amazon.com, para desenvolver um novo propulsor de foguete, disse uma fonte familiarizada com os planos.

Tensões com a Rússia por suas ações na Ucrânia suscitaram preocupações de que os russos podem interromper entregas de propulsores RD-180, segundo autoridades dos Estados Unidos, que esperam começar a financiar os trabalhos para uma alternativa norte-americana com o orçamento de 2016 do Pentágono.