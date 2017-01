Opel, da GM, cortará produção na Rússia em meio à desaceleração econômica

A empresa também oferecerá pacotes de demissão voluntária para cerca de um quarto dos dois mil trabalhadores da fábrica e acelerará uma medida para usar mais fornecedores locais - mudança que ajudará a companhia a lidar com o enfraquecimento do rublo russo.

As sanções ocidentais contra a Rússia por conta da Ucrânia e a desvalorização do rublo estão causando novas dificuldades para as montadoras. Neste ano, o rublo teve a maior queda entre as principais moedas de países emergentes, tendo recuado mais de 15 por cento em relação ao dólar.