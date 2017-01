Dólar cai 0,65% ante real com expectativa por Fed e pesquisa eleitoral

A moeda norte-americana fechou em queda de 0,65 por cento, a 2,3286 reais na venda, após um vídeo publicado no site do The Wall Street Journal sugerir que o Federal Reserve, banco central dos EUA, manterá a linguagem sobre a taxa de juros próxima de zero no comunicado que emitirá na quarta-feira, ao fim de sua reunião de política monetária.