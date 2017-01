Aécio sobe a 19%, Dilma recua a 36% e Marina oscila a 30%, mostra Ibope

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, foi o único dos principais concorrentes ao Palácio do Planalto a recuperar terreno na pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, ganhando fôlego para a reta final da disputa, enquanto a presidente Dilma Rousseff (PT) perdeu pontos e Marina Silva (PSB) oscilou para baixo.

A perda de fôlego da presidente pode ter alguma relação com as denúncias de ex-diretor da Petrobras, que segundo vazamentos de depoimentos publicados na mídia, apontam para um suposto esquema de propinas a políticos e partidos da base governista.

Os números podem indicar também que os ataques de Dilma contra Marina não estão surtindo efeito desejado e que quem está se beneficiando da elevação do tom entre as líderes da corrida presidencial é o terceiro colocado.

Enquanto Dilma ataca Marina sobre a exploração do pré-sal e sobre a formalização da independência do Banco Central, com propagandas que a candidata do PSB classifica como falsas, Aécio tem apontado para o que chama de inconsistências da ex-senadora e procurado colar nela a imagem de uma espécie de segunda candidatura do PT.