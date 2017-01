ENTREVISTA-Williams pode alcançar a Red Bull, diz Massa

CINGAPURA (Reuters) - Felipe Massa acredita que contornou uma curva ao conseguir o primeiro pódio da temporada no Grande Prêmio da Itália, e está otimista que a equipe Williams pode alcançar a Red Bull no Mundial de Construtores da Fórmula 1.

Massa, que foi contratado pela Williams no início da temporada após oito anos na Ferrari, terminou em terceiro lugar em Monza, corrida na casa de sua ex-equipe, ajudando sua nova escuderia a superar a Ferrari na classificação do campeonato.

A Williams está em terceiro lugar entre as equipes, com 177 pontos, 15 pontos à frente da Ferrari e 95 atrás da Red Bull, com seis corridas faltando para o encerramento da temporada. A próxima prova será em Cingapura, no domingo, disputada à noite no circuito de rua de Marina Bay.