Yellen deixa investidores incertos e Bovespa fecha estável à espera do Datafolha

Nos Estados Unidos, o Fed reafirmou a promessa de manter as taxas de juros perto de zero por um "horizonte relevante", mas projeções econômicas divulgadas pela autoridade monetária e os comentários da chair Janet Yellen mantiveram agentes financeiros reticentes sobre os próximos passos da instituição.

Até o início da semana, a aposta majoritária no mercado era de que o banco central norte-americano indicaria alta da taxa mais cedo do que se precificava. Comentários de um especialista em Fed do Wall Street Journal na véspera no sentido contrário levou a uma revisão de boa parte das expectativas.