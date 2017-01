Marina diz que direitos trabalhistas são "sagrados" e critica "fofocas e mentiras"

“Os direitos dos trabalhadores precisam ser respeitados, todas as suas conquistas devem e precisam ser respeitadas, não vou ficar tratando de especulações, fofocas que estão sendo espalhadas no Brasil inteiro. Temos um programa que é claro”, disse ela.

“O nosso projeto é o que faz com que com apenas 2 minutos de televisão --contra 5 minutos do governador Aécio e quase 12 minutos de Dilma-- a gente consiga com que nosso projeto esteja avançando e fazendo com que esses segmentos que apostam na estagnação, na polarização, fiquem desesperados”, disse ela, ao responder se tais ataques estariam tendo efeito no eleitorado. Continuação...