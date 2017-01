Aécio defende fim de coligações proporcionais nas eleições

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, defendeu nesta quarta-feira o fim das coligações proporcionais nas eleições e se declarou favorável a uma reforma política que reduza o número de partidos políticos.

Em entrevista ao Jornal da Record, o presidenciável tucano também disse que governará com aqueles que apoiarem seu projeto e disse ser "desde sempre" oposição ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e ao ex-presidente da Casa José Sarney (PMDB-AP).

"Eu sou o único candidato que apresenta uma proposta de reforma política clara, que por exemplo reduz o número de partidos políticos. As duas outras candidatas não falam nisso", disse Aécio, se referindo a Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB).

"Quero acabar com as coligações proporcionais, eu quero mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos sem reeleição, para que eu possa negociar com partidos políticos."