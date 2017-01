Inadimplência atinge equilíbrio e tendência é de estabilidade, diz BC

BRASÍLIA (Reuters) - A taxa de inadimplência no mercado de crédito brasileiro atingiu nível de equilíbrio e a tendência é que o indicador tenha estabilidade, afirmou o Banco Central nesta quinta-feira.

"A inadimplência chegou em um nível baixo que entendermos ser o seu nível de equilíbrio", disse a jornalistas o diretor de Fiscalização do BC, Anthero Meirelles, durante apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira do primeiro semestre.