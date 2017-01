BC tem autonomia operacional que precisa, diz diretor

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Fiscalização do Banco Central, Anthero Meirelles, defendeu nesta quinta-feira a autonomia operacional do BC, afirmando que a autoridade monetária já funciona assim.

A discussão sobre o status do BC virou tema de campanha das eleições, após a candidata Marina Silva (PSB) ter incluído em seu programa de governo que buscará a independência institucional do BC. A ex-senadora e ambientalista é a principal rival da presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição, na corrida presidencial.

"Pela minha experiência --estou no BC há sete anos, já participei de mais de 50 reuniões do Copom--, o BC funciona hoje com autonomia operacional", disse.

"Em sete anos, todas as decisões que tomei foram com base na minha consciência, na minha convicção. Nunca recebi sequer uma pergunta, demanda ou pedido de sugestão ou qualquer outra coisa", acrescentou o diretor do BC a jornalistas. "O trabalho do BC precisa dessa autonomia operacional", afirmou ele.