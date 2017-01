Dólar fecha em alta de 0,31%, após superar R$2,37 na sessão

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, mas longe das máximas do dia, pois investidores realizaram lucros após a divisa superar 2,37 reais pela primeira vez em sete meses.

Citando incertezas sobre a política monetária dos Estados Unidos e as eleições no Brasil, investidores compraram dólares para testar a tolerância do Banco Central ao fortalecimento da moeda norte-americana.