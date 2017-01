Descoberta de óleo em Sergipe demandará plano de produção maior, diz Petrobras

"Estas descobertas vão demandar mais sistemas (de produção FPSO). Até o momento temos dois programados", disse o gerente de interpretação geológica da Petrobras, Claudio Madeira, em evento do setor de petróleo no Rio de Janeiro. "Vai ser feito um gasoduto para essa área."

O gasoduto é necessário para levar o gás natural do FPSO para o continente, disse o executivo. Já o petróleo será carregado diretamente do FPSO para navios petroleiros.

Um crescente número de analistas, além de autoridades do Sergipe, têm criticado o que eles acreditam ser atrasos no desenvolvimento da jazida.

O Sergipe tem petróleo de melhor qualidade em reservatórios mais fáceis de explorar do ponto de vista técnico, na comparação com os do litoral do Sudeste, que vêm recebendo a maior parte dos investimentos recentes da Petrobras, mas que estão anos atrás do cronograma.