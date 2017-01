Consórcio começar a perfurar 2º poço em Libra na próxima semana, diz Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O consórcio que detém os direitos para exploração do campo de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, deve iniciar a perfuração de um segundo poço na área em 22 de setembro, disse nesta quinta-feira a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster.

Libra foi a primeira área do pré-sal a ser licitada sob regime de partilha de produção, arrematada pela Petrobras, em consórcio com a francesa Total, a anglo-holandesa Royal Dutch Shell e as chinesas China National Petroleum Corp (CNPC) e CNOOC.