BNDES prevê investimentos de R$381 bi no setor de petróleo e gás do Brasil de 2015 a 2017

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os investimentos no setor de petróleo e gás devem crescer 46 por cento no Brasil entre 2015 e 2017, frente 2011 e 2013, para 381 bilhões de reais, previu nesta quinta-feira o diretor das áreas de planejamento, pesquisa e acompanhamento econômico e gestão de riscos do BNDES, João Carlos Ferraz.