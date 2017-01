Marina e Aécio criticam Dilma por resultados da Pnad

A Pnad mostrou que a concentração de renda no país aumentou ligeiramente no ano passado pela primeira vez desde 2004 e que a taxa de desemprego voltou a subir, segundo dados divulgados pelo IBGE.

Em campanha no Espírito Santo, Marina cobrou de Dilma explicações pelo resultado da Pnad e repetiu o mantra do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em agosto quando era candidato do PSB, de que a presidente entregará o país pior do que recebeu.

"A taxa de desemprego no país em 2013 aumentou pela primeira vez desde 2009. E isso ocorreu num ano em que o crescimento real do PIB foi de 2,5%. Imaginem o que vai acontecer com a taxa de 2014, ano em que o crescimento real do PIB será próximo de zero", disse o tucano na nota, que afirma ainda que os dados apontam para o "fracasso" do governo Dilma. Continuação...