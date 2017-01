Dilma diz que especulação tem limite e que é "ridículo" associar pesquisas a movimento na bolsa

"Está ficando ridículo isso. Especulação tem limite, tá? Especulação tem limite e acho que tem gente ganhando com isso", disse a presidente a jornalistas no Palácio da Alvorada.

As ações de empresas estatais como as da Petrobras também têm reagido a pesquisas eleitorais, diante da expectativa do mercado de mudanças na administração da petroleira com um eventual novo governo.