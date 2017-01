Bovespa recua 1% e fecha abaixo de 58 mil pts por incerteza eleitoral

Na semana, o índice acumulou alta de 1,51 por cento, reduzindo as perdas no mês a 5,71 por cento.

Ajustes ligados ao rebalancemanto do índice FTSE para América Latina e também ao S&P ajudaram a melhorar o volume no final do pregão, e o giro do dia somou 7,8 bilhões de reais.