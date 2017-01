Williams melhora rapidamente e Massa larga em 6º em Cingapura

CINGAPURA (Reuters) - A Williams chegou em Cingapura na esteira de cinco pódios nas seis últimas corridas mas, depois do desempenho lamentável no treino de sexta-feira em um circuito ruim para seu carro, a esperança de mais uma vaga entre os três primeiros logo murchou.

Mas bastaram 24 horas para a equipe se ver diante de uma perspectiva bem melhor. Os mecânicos viraram a noite trabalhando para melhorar o rendimento do FW36 e cortar mais de um segundo da desvantagem em relação aos líderes no exigente circuito de Marina Bay Street.

No Grande Prêmio de Cingapura de domingo, Felipe Massa, terceiro na última prova em Monza, irá largar na sexta posição, e seu colega de time, Valtteri Bottas, duas posições mais atrás –-mas a dupla saltou 10 posições no grid em relação ao dia anterior.

"Esta foi uma classificatória promissora para nós, porque fizemos grandes melhorias em comparação a ontem e estamos na briga com as equipes próximas de nós no campeonato", declarou Massa aos repórteres depois de ficar meros 0s319 atrás do pole Lewis Hamilton na sessão deste sábado.