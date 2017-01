Alonso mostra otimismo com ritmo da Ferrari em Cingapura

CINGAPURA (Reuters) - Fernando Alonso revelou um otimismo cauteloso diante da possibilidade de obter um raro lugar no pódio depois que sua vacilante Ferrari o surpreendeu mostrando competitividade na sessão classificatória para o Grande Prêmio de Cingapura neste sábado.

O bicampeão de Fórmula 1 irá largar no domingo na quinta posição depois de dar sequência aos seus treinos promissores terminando a classificatória 0s226 atrás do pole e ex-colega de equipe Lewis Hamilton, da Mercedes.

O espanhol, o mais rápido nas primeira e terceira baterias no circuito de Marina Bay Street, tem tido um ano difícil e está em quinto no campeonato, tendo subido no pódio só duas vezes.