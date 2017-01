Pilotos da Red Bull se mostram divididos sobre classificação em Cingapura

O novato australiano cravou o tempo mais rápido em sua última volta no circuito de Marina Bay Street neste sábado, mas Rosberg e em seguida Hamilton melhoraram sua marca de 1min45s854.

Mas ao invés de se irritar com a quase pole, Ricciardo, que venceu provas no Canadá, na Hungria e na Bélgica nesta temporada, ficou feliz por chegar tão perto da dupla dominante da Mercedes.

"Acho que terminamos ficando um pouco mais próximos do que achávamos, especialmente depois de ontem, então foi um bom dia".

Ricciardo, terceiro no campeonato atrás da dupla da Mercedes, ficou um pouco à frente de seu colega de Red Bull e tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, que ficou só 0s221 distante da pole.

Os dois largam na frente das Ferraris de Fernando Alonso (5º) and Kimi Raikkonen (7º) e da dupla da Williams, Felipe Massa (6º) e Valtteri Bottas (8º), que só ficou meio segundo atrás de Hamilton na disputada sessão classificatória.

Vettel, que venceu as três últimas provas em Cingapura, não compartilhou o ânimo de seu companheiro de time por estar na segunda fila do grid.

O alemão, cujo motor pifou no final do treino de sexta-feira e só correu cinco voltas na segunda bateria, achou que deveria ter superado as Mercedes.