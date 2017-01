Após erros, Marina critica governo pela situação "inaceitável" do IBGE

(Reuters) - Um dia depois de o IBGE corrigir os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (Pnad), a candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, criticou neste sábado o governo pela situação em que se encontram instituições antes respeitadas mas que por conta de má gestão estão sendo "completamente depreciadas".

"Eu não vou fazer prejulgamentos, não faço com os meus adversários aquilo que eles têm feito comigo. Só posso dizer é que infelizmente instituições que antes eram respeitadas no atual governo estão sendo completamente depreciadas", disse a candidata.

"É o que aconteceu com a Petrobras... A mesma coisa está acontecendo com o IBGE, uma instituição importante para o planejamento, o desenvolvimento de políticas para o nosso país, que tem pessoas dedicadas, comprometidas, éticas. Mas que infelizmente, por má gestão, estão submetidas a esse tipo de situação."

Segundo o IBGE, os erros ocorreram porque foi utilizada uma projeção de população incorreta em sete Estados que têm mais de uma região metropolitana, explicou o instituto vinculado ao Ministério do Planejamento. Por conta disso, dados sobre a renda dos brasileiros e sobre a concentração de renda no país, entre outros, estavam errados.

"Isso é o retrato de mais uma instituição respeitada no país... que em função da má qualidade política, de maus gestores à frente da sua direção, está criando esse tipo de situação completamente inaceitável para o padrão que deve ter uma instituição como tem o IBGE", acrescentou Marina.

A candidata do PSB aparece em segundo lugar nas intenções de voto para o primeiro turno, atrás da presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição. Em simulação de segundo turno, as duas estão em empate técnico, com vantagem numérica para Marina.