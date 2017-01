Dilma e Aécio votam e aguardam resultado da eleição mais acirrada em 25 anos

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) e o candidato de oposição Aécio Neves (PSDB) votaram na manhã deste domingo no segundo turno da eleição presidencial e aguardam o veredicto das urnas ainda nesta noite, na eleição mais imprevisível do país dos últimos 25 anos.

Dilma e Aécio travaram uma disputa marcada por ataques de ambas as partes e na qual os dois candidatos chegaram ao dia decisivo com chances de vitória, depois que as últimas pesquisas de intenção de voto não apontaram um favorito claro, apesar da vantagem numérica de Dilma nos levantamentos.

Na véspera da eleição, o Datafolha mostrou os dois candidatos em empate técnico, com o placar favorável a Dilma com 52 a 48 por cento. Pelo Ibope, a vantagem da petista que era de 8 pontos percentuais recuou para 6 pontos, a 53 a 47 por cento.

"Agora é a hora da votação, e faço mais uma vez o mesmo apelo que fiz ontem, para que as pessoas compareçam para votar, para que exerçam o direito de voto", disse Dilma, que votou acompanhada do candidato a reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), e que tomou chimarrão oferecido por um dos mesários.