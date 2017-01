Saab finaliza contrato para venda de 36 caças Gripen NG ao Brasil por US$5,4 bi

As ações da Saab, que em dezembro passado saltaram um terço depois da companhia ter vencido a licitação, subiam 4,46 por cento às 7h37 (horário de Brasília).

A Saab disse em um comunicado que o valor total do pedido pelos caças Gripen NG, a serem entregues entre 2019 e 2024, era de cerca de 39,3 bilhões de coroas suecas (5,4 bilhões de dólares).

A disputa foi marcada por muitas idas e vindas, com cada uma das proponentes aparecendo como favorita em diferentes momentos da licitação. Quando anunciou a decisão, o governo federal estimou um investimento previsto de 4,5 bilhões de dólares até 2023, com o comandante da FAB, Juniti Saito, afirmando que o Brasil ainda iria "pechinchar ao máximo" com a Saab.