Últimos homens de força internacional deixam base-chave no Afeganistão

CAMPO AÉREO DE KANDAHAR Afeganistão (Reuters) - Aviões e helicópteros retiraram os últimos homens das forças de segurança dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha de uma base-chave no sul do Afeganistão nesta segunda-feira, um dia depois de a coalizão internacional fechar a enorme instalação e entregar seu controle aos militares afegãos.

A retirada de tropas e o fechamento da base na província de Helmand fazem parte de uma das maiores operações no encerramento da missão de combate internacional no Afeganistão, 13 anos após a derrubada do regime islâmico radical do Taliban.