Musical de Sting 'The Last Ship' estreia na Broadway com convidados ilustres e elogios

Por Patricia Reaney

NOVA YORK (Reuters) - “The Last Ship” (O Último Navio), musical do cantor Sting baseado em sua infância em uma cidade construtora de navios no nordeste da Inglaterra, aportou na Broadway com um estreia repleta de estrelas.

Os atores Robert De Niro, Liam Neeson, Bill Pullman e Alan Cumming, além dos cantores Billy Joel e Debbie Harry, da banda Blondie, compareceram na noite do último domingo para prestigiar o batismo de Sting como dramaturgo nos palcos nova-iorquinos no teatro Neil Simon.

Apesar de seus 16 Grammys, o ex-líder do The Police admitiu estar nervoso antes de as cortinas serem erguidas para o espetáculo em que trabalhou durante cinco anos.

“Fui criado em um lugar realmente extraordinário, à sombra de um estaleiro, e sempre me pareceu um tanto teatral. E pensei – tive vontade de homenagear a comunidade de onde vim. Estava na hora”, disse o compositor de 63 anos.

O musical acompanha a jornada de Gideon Fletcher, filho de um construtor de navios que abandona sua namorada, Meg Dawson, e sua cidade-natal de Wallsend em busca de uma vida melhor. Ele volta 15 anos depois, após a morte de seu pai, e descobre que a cidade está assolada pela recessão, o estaleiro fechou e sua amada tomou outro rumo.

“Trilha sonora rica impulsiona ‘Ship’”, disse o jornal New York Daily News em sua manchete, e o New York Times o classificou como “um musical ambicioso e autêntico”, acrescentando que a música sedutora está entre as melhores já compostas por um artista do rock ou do pop para a Broadway.

“The Last Ship” tem cerca de 20 canções, que vão das baladas suaves aos números de sapateado, tendo como cenário o sombrio estaleiro, um bar local e uma igreja católica.