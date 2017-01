Lucro da VW salta com vendas recordes de Audi e Porsche

O lucro do maior grupo automotivo europeu saltou 16 por cento, a 3,23 bilhões de euros (4,07 bilhões de dólares), disse a VW nesta quinta-feira, superando a projeção mais otimista de 3,09 bilhões de euros em pesquisa da Reuters com analistas.

A companhia também reiterou a projeção de receita, que prevê um número 3 por cento acima ou abaixo da receita recorde do ano passado, de 197 bilhões de euros. As receitas trimestrais cresceram 4,1 por cento para 48,9 bilhões de euros, disse a VW.

As vendas de veículos do grupo da VW no trimestre cresceram 4,1 por cento, para um recorde de 2,43 milhões de automóveis, com o crescimento do volume na China e na Europa compensando quedas nas Américas e mantendo a VW a caminho de atingir a meta de vender 10 milhões de carros em 2014.