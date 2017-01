Ações europeias fecham em alta, mas tom mais duro do Fed limita ganhos

PARIS (Reuters) - O principal índice acionário europeu fechou em alta nesta quinta-feira, com resultados corporativos e o crescimento forte da economia dos Estados Unidos se sobrepondo ao tom mais duro do Federal Reserve.

Os balanços corporativos ajudaram a alta, com as ações da Renault subindo 2,9 por cento depois de a montadora divulgar aumento da receita no terceiro trimestre e melhorar sua projeção de crescimento do mercado automotivo europeu para o ano.