Controlador do Bicbanco diz que preço pago pelo banco está sujeito à redução de R$287,8 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O Bicbanco informou nesta quinta-feira que sua controladora CCB Brazil Financial Holding, subsidiária do China Construction Bank, entregou notificação indicando que o preço pago pelo banco estaria sujeito a um ajuste de redução de aproximadamente 287,8 milhões de reais.

O montante corresponde a uma diminuição de 1,58 real por cada ação ordinária ou preferencial do banco, com o valor final da transação ficando em aproximadamente 7,32 reais por papel.

Os vendedores do banco, da família Bezerra de Menezes, terão 20 dias para contestar o ajuste de preço. O acordo para venda de 72 por cento do capital da instituição para o China Construction Bank por 1,62 bilhão de reais foi anunciado em outubro do ano passado.

"Para os propósitos da oferta pública de aquisição de ações do banco detidas pelos seus acionistas minoritários, o CCB Holding espera divulgar todas as informações relacionadas com o preço por ação a ser pago aos acionistas ofertados após a conclusão do procedimento de revisão, uma vez que tal preço, em última análise, depende da definição do preço de compra ajustado", disse o CCB Brazil Financial Holding.