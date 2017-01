Cidade iraquiana tomada pelo Estado Islâmico é forçada a mudar costumes

Os militantes emitiram diretrizes para a vida de acordo com sua ideologia, exigindo que todas as mulheres usem véus no rosto e proibindo cigarros e cortes de cabelo de estilo ocidental, populares em Falluja até então.

Muitos moradores se sentem alienados com as alterações, mas para poder manter seu “império” e sua guerra santa contra governos e Exércitos, o Estado Islâmico também faz acordos com pessoas como o alfaiate, de acordo com visitantes recentes de Falluja que conversaram com a Reuters de Bagdá por telefone.