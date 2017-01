Enfermeira espanhola que sobreviveu ao Ebola oferece sangue para tratar pacientes

O contágio, ocorrido depois que Teresa cuidou de dois padres infectados repatriados da África e que mais tarde morreram na capital espanhola, causou repúdio ao governo do país, e agentes de saúde afirmaram ter recebido treinamento e equipamento inadequados para lidar com o Ebola.

Todas as pessoas que tiveram contato próximo com Teresa antes de ela ser diagnosticada, e que estavam sendo monitoradas no hospital em busca de sinais da doença, agora foram declaradas livres do Ebola, incluindo seu companheiro.