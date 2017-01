Financiamento automotivo deve ter crescimento zero em 2015, diz Banco Votorantim

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Votorantim, líder do mercado de financiamento de automóveis usados no país, previu nesta quarta-feira que terá crescimento zero da sua carteira de crédito automotivo em 2015.

"Nosso cenário base é de manutenção do atual nível dessa carteira no ano que vem", disse a jornalistas o presidente-executivo do banco, João Teixeira.

A previsão vem num momento de retração do setor no Brasil. Na segunda-feira, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) informou que as vendas de veículos novos no Brasil em outubro caíram 7 por cento no comparativo anual. A previsão da entidade é de queda de até 6 por cento no acumulado do ano.