Operadora AT&T fecha acordo de compra da mexicana Iusacell por US$2,5 bi

O anúncio da empresa norte-americana, com sede em Dallas, no Texas, ocorre depois que o Grupo Salinas anunciou em setembro a compra de 50 por cento que não controlava da Iusacell e que estava nas mãos da operadora de meios de comunicação e telecomunicações Televisa.

O anúncio representa a entrada de um novo competidor internacional de peso no mercado de telecomunicações mexicano, dominado pela América Móvil, do bilionário Carlos Slim, que busca reduzir participação no México de acordo com regras mais estritas impostas após uma reforma do setor.