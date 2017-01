Raonic sente que pertence aos grandes do tênis

LONDRES (Reuters) - Se fosse necessário provar que Milos Raonic merece seu lugar no ATP Finals, bastaria voltar uma semana atrás em Paris, quando o canadense finalmente conseguiu sua primeira vitória em cima de Roger Federer.

Tendo de enfrentar Federer nas quartas de final do Masters 1000 francês, o tenista de 23 anos sabia que as 17 derrotas anteriores para o craque suíço provavelmente minariam suas chances de se classificar pela primeira vez para o torneio que reúne os oito melhores do ano e encerra a temporada.