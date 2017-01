Conab reduz potencial da safra de soja do Brasil 14/15 para até 91,74 mi t

SÃO PAULO (Reuters) - A projeção de potencial máximo da safra de soja 2014/15 do Brasil foi reduzido nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para 91,74 milhões de toneladas, ante 92,41 milhões da previsão de outubro, após um início de plantio atrapalhado pelo clima em várias regiões do país.

Na região Centro-Oeste, principal produtora de grãos do país, o tempo seco provocou forte redução no ritmo do plantio, quando se compara com outubro da temporada passada, destacou a Conab.