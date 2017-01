Ameaças sexuais e outros métodos da CIA são detalhados em relatório do Senado dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - A CIA recorreu a ameaças sexuais, simulação de afogamento e outros métodos brutais para interrogar suspeitos de terrorismo, e todos foram ineficazes para se obter informações essenciais, de acordo com um relatório do Senado norte-americano divulgado nesta terça-feira.

O documento a respeito dos interrogatórios aprovados pelo governo para serem realizados em diferentes lugares do mundo para questionar militantes da Al Qaeda e outros levou os EUA a alertarem suas instalações no exterior a reforçarem a segurança em caso de reações violentas.

As táticas empregadas para forçar os detidos a divulgar informações sobre tramas e células terroristas excediam e muito as técnicas autorizadas pela Casa Branca, pela CIA e pelos advogados do Departamento de Justiça do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, segundo o documento.