Toneladas de lixo plástico sufocam oceanos do mundo, dizem pesquisadores

Pesquisadores revelaram nesta quarta-feira o que classificaram como a estimativa mais cientificamente rigorosa até hoje da quantidade de lixo plástico nos oceanos: cerca de 269 mil toneladas, com base em dados de 24 expedições ao redor do mundo durante seis anos.

“Há muito mais poluição plástica do que estimativas recentes indicam”, disse Marcus Eriksen, diretor de pesquisa do Instituto 5 Gyres, sediado em Los Angeles, que estuda este tipo de poluição.

Noventa e dois por cento do plástico vêm na forma de "microplástico", que são partículas de itens maiores enfraquecidas pela luz do sol e reduzidas a pedaços pelas ondas, mordidas por tubarões e outros peixes ou desfeitas de alguma forma, afirmou Eriksen.

Objetos de plástico maiores, abundantes perto das costas, muitas vezes flutuam nos cinco giros oceânicos subtropicais do mundo --grandes regiões de correntes no Pacífico Norte e Sul, no Atlântico Norte e Sul e no oceano Índico.