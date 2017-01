Modi diz a Putin que Rússia continuará como principal parceira de defesa da Índia

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ao presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, que a Rússia continuará sendo a principal fornecedora da Índia no setor de defesa, embora as opções de Nova Délhi tenham aumentado desde o final da Guerra Fria.

A visita de Putin acontece no momento em que o Kremlin se vê às voltas com a queda no preço do petróleo e com uma economia enfraquecida, que aprofundaram o impacto das sanções ocidentais resultantes de sua anexação da península ucraniana da Crimeia e de seu apoio ao levante separatista no leste da Ucrânia.